Die Aktien von des Chipherstellers Infineon mit Sitz in München befinden sich in einer monatelangen Seitwärtszone und seit April erneut in einem kurzfristigen Abwärtstrend innerhalb dieser Seitwärtszone. Es bietet sich eine Short-Chance. Seit dem Verlaufshoch bei 36,30 Euro vom 06. April befinden sich die Aktien von Infineon wieder im kurzfristigen Abwärtstrend. Dabei liefen Aufwärtskorrekturen innerhalb dieses Abwärtstrends ...

