* Knapp 1.000 Buchungen in nur einem Monat bestätigen den großen Bedarf im Kampf gegen Long-COVID

* Umfassender Gesundheitscheck mit verschiedenen Untersuchungen zentral an einem Ort - 30 Mal in ganz Österreich

* Als erste private Krankenversicherung richtet UNIQA dieses Angebot an rund 570.000 Versicherte mit Folgebeschwerden einer COVID-19-Erkrankung sowie an alle UNIQA Mitarbeitenden in Österreich

Wien - 04. Mai 2021. Seit 1. April hat UNIQA den Post-COVID-Check im Angebot und die Nachfrage ist enorm: "Seit dem ersten Tag verzeichnen wir großes Interesse, in weniger als einem Monat haben knapp 1.000 Menschen unser bisher einzigartiges Angebot gebucht", so Peter Eichler, Vorstandsmitglied von UNIQA Österreich Versicherungen AG. Bis vor kurzem stand vor allem die Behandlung und Genesung von einer akuten COVID-Infektion im Mittelpunkt der medizinischen Anstrengungen. Doch mittlerweile ist klar, dass zwischen zehn und 20 Prozent der eigentlich Genesenen weiterhin Beschwerden haben, die sie im Alltag einschränken oder es sogar unmöglich machen, diesen zu bewältigen. "Viele Betroffene wissen nicht, wohin sie sich mit ihren Beschwerden wenden sollen, spezielle Ambulanzen sind noch rar und bereits über Monate ausgebucht. Mit unserem Post-COVID-Check bieten wir unseren Kundinnen und Kunden sowie all unseren betroffenen Mitarbeitenden eine erste Anlaufstelle, um zeitnah einen umfassenden Gesundheitscheck vornehmen zu lassen", erklärt Eichler den Vorstoß des größten privaten Gesundheitsversicherers Österreichs und ergänzt abschließend: "Wir bekommen sowohl von Kundinnen und Kunden als auch unseren Partnerinnen und Partnern sehr positives Feedback zu diesem Angebot."



Gesundheitscheck an 30 Standorten in ganz Österreich möglich

Der Post-COVID-Check wird von insgesamt 30 UNIQA

Partnereinrichtungen - Gesundheitszentren, Privatkliniken und Instituten - in ganz Österreich durchgeführt. Er umfasst folgende Untersuchungen, die zeitlich gebündelt und alle an einem Ort durchgeführt werden:



* Herzultraschall

* (Ruhe-)EKG

* Blutuntersuchung inkl. Antikörpertest COVID-19

* Lungenfunktionstest inkl. Sauerstoffsättigung



Die Ergebnisse der Untersuchungen werden mit einer Ärztin, einem Arzt besprochen, ebenso wie Empfehlungen für notwendige weitere Behandlungen.



In 3 Schritten zum Post-COVID-Check



Mit dem neuen Post-COVID-Check bietet UNIQA einen

niederschwelligen Zugang zu einer medizinischen Untersuchung für mehr Sicherheit und Klarheit über Folgebeschwerden einer

COVID-19-Erkrankung.



Und so kommt man zum Check:



1. Buchung des Angebots beim UNIQA Kundenservice,

Buchungsbestätigung wird per E-Mail übermittelt.

2. Terminvereinbarung direkt bei einem der 30 Partner aus dem Kooperationsnetzwerk

([https://www.uniqa.at/versicherung/gesundheit/Post_COVID_Check_Koope rationsnetzwerk.pdf]

(https://www.uniqa.at/versicherung/gesundheit/Post_COVID_Check_Kooper ationsnetzwerk.pdf)).3. Bestätigung der Kostenübernahme (Buchung) ausdrucken und am Tag der Untersuchung mitnehmen.



Wer den UNIQA Post-COVID-Check in Anspruch nehmen kann

Lange anhaltende Beschwerden nach einer überstandenen COVID-19-Erkrankung sind keine Seltenheit. Selbst nach einem milden Verlauf einer Corona-Infektion klagen viele Betroffene oft noch Monate später über gesundheitliche Probleme wie Atemnot, Müdigkeit oder Kopfschmerzen. Der Post-COVID-Check stellt für Betroffene einen einzigartigen Service dar - in Anspruch nehmen können ihn alle UNIQA Kundinnen und Kunden, die nach vier oder mehr Wochen noch an Folgebeschwerden einer COVID-19-Erkrankung leiden und einen aufrechten Versicherungsschutz für eine Krankenhauskostenversicherung haben. Darüber hinaus wendet sich das Angebot an alle UNIQA Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich. Der Gesundheitscheck kann bis Jahresende, also bis Dezember 2021, über das UNIQA Kundenservice beantragt und bis Ende März 2022 - ohne Zusatzkosten - in Anspruch genommen werden.



[https://www.uniqa.at/versicherung/gesundheit/post-covid-check.html] (https://www.uniqa.at/versicherung/gesundheit/post-covid-check.html)

UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgruppen in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 23.500 Mitarbeiter und exklusive Vertriebspartner betreuen in 18 Ländern rund 15,5 Millionen Kundinnen und Kunden. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von über 21 Prozent der zweitgrößte Versicherungskonzern. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15 Märkten zu Hause: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.



