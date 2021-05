Hamburg (ots) - Das innovative und serviceorientierte Immobilienportal DeinNeuesZuhause.de startet mit einer Eigentümerplattform. Die neue Plattform bietet privaten Immobilieneigentümern die Möglichkeit, künftig alles an einem Ort zu erledigen - Bestands- und Wertentwicklung im Blick, Angebote inserieren und Marktnachfrage beobachten. Die darin eingebundenen Daten zur Immobilien- und Standortanalyse stammen vom Proptech-Unternehmen PriceHubble.Mit der neuen Eigentümerplattform kann jeder, der eine Immobilie besitzt, sein eigenes Haus oder seine Wohnung noch besser verwalten. In ihrer sogenannten "Zuhause Zentrale" finden Eigentümer dazu alle wichtigen Daten rund um ihre Objekte und die Marktnachfrage. Im "Eigentümer-Dashboard" können sie für alle eingestellten Immobilien die Wert-, Immobilien- und Standortinformationen von PriceHubble in Echtzeit abrufen. Einmal pro Monat erhalten sie dazu sogar automatisiert ein Update. Über die Marktnachfrage sehen sie, wie viele Interessenten es für die Immobilien gibt und haben in naher Zukunft auch die Möglichkeit vor dem öffentlichen Inserat potenzielle Interessenten, deren Suchkriterien zu ihrer Immobilie passen, direkt und exklusiv anzusprechen."Wir wollen mit unserer Plattform die Immobiliensuche und das -angebot auf ein nächstes Level heben und vor allem die Qualität in diesem Bereich steigern. Wir möchten Eigentümer und Interessenten schnell und effizient zusammenbringen mit möglichst geringen Streuverlusten", erklärt Thorsten Höge, Geschäftsführer von DeinNeuesZuhause.de. "Mit der Einbindung der Daten von PriceHubble schaffen wir zudem ein hohes Maß an Transparenz im Bereich der Miet- und Kaufpreisgestaltung und geben jedem die Möglichkeit, jederzeit über seinen Besitz informiert zu sein.""Die Entwicklung der Eigentümerplattform ist ein spannendes Projekt, das wir gern begleiten. Der Wohnimmobilienmarkt ist vor allem von Intransparenz geprägt und wir möchten diese Hemmnisse für Eigentümer und Suchende gleichermaßen mit unserem Immobilieninformationssystem abbauen. Käufer oder Mieter und Eigentümer finden schneller zusammen, wenn alle über den gleichen Informationsgrad verfügen können", kommentiert Christian Crain, Geschäftsführer von PriceHubble Deutschland die Zusammenarbeit.DeinNeuesZuhause.de hat sich als Immobilienplattform auf exklusive Angebote gewerblicher und privater Immobilienanbieter spezialisiert. Damit wird eine hohe Qualität der Angebote gewährleistet und Interessenten profitieren von den Partnerschaften mit Maklern. Schon zuvor konnten Interessenten mit einem Premium Account zu den einzelnen Inseraten die Daten zur Immobilien- und Standortanalyse von PriceHubble aufrufen und so auch die prognostizierte Wertentwicklung eines potenziellen Investments einsehen. Die Daten von PriceHubble basieren auf einem hochentwickelten Automated Valuation Model (AVM), das mit Hilfe von Prognosealgorithmen viele hundert Immobilien- und Standortdaten auswertet und mit Hilfe von neuesten Technologien wie Machine Learning und künstlicher Intelligenz eine belastbare Marktpreisschätzung, sowie Wertentwicklung und Lagebeurteilung ausgeben kann. Darauf basierend entwickelt PriceHubble Lösungen für alle Marktteilnehmer entlang der Wertschöpfungskette Wohnimmobilie.Über PriceHubblePriceHubble ist ein Schweizer B2B-Proptech-Unternehmen, das innovative digitale Lösungen - beruhend auf Immobilienbewertungen und Marktkenntnissen - für die Immobilienwirtschaft entwickelt. Das Produktportfolio von PriceHubble macht sich Big Data, fortschrittliche statistische Analyseverfahren und attraktive Visualisierung zunutze und bringt so ein neues Transparenzlevel in den Markt. Dies ermöglicht es den Kunden, Immobilien- und Investitionsentscheidungen auf Grundlage präzisester datengetriebener Erkenntnisse (wie etwa Bewertungen, Marktanalysen, Wertprognosen oder Bausimulationen) zu fällen und den Dialog mit den Endkonsumenten zu verbessern. Die digitalen Lösungen von PriceHubble unterstützen sämtliche Akteure der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette (u.a. Banken, Vermögensverwalter, Property Manager und Immobilienmakler). PriceHubble ist bereits in sechs Ländern aktiv (Schweiz, Frankreich, Deutschland, Österreich, Japan und die Niederlande) und beschäftigt weltweit 90 Angestellte.Über DeinNeuesZuhause.deDeinNeuesZuhause.de ist der digitale Wohn-Begleiter. Das Portal hilft bei Suche, Finanzen, Verwaltung und Service rund um die private Immobilie. Ein Fokus liegt auf der Immobiliensuche mit exklusiven Angeboten beziehungsweise zeitlichem Vorsprung der Inserate gegenüber anderen Immobilienportalen. 