"Grüne" Investitionsmöglichkeiten liegen derzeit im Trend - auch am Anleihemarkt. Aber was macht eine Anleihe eigentlich zu einem Green Bond? Bei grünen Anleihen werden die mit der Emission erzielten Einnahmen in Projekte investiert, die Natur- und Klimaschutzziele verfolgen. Es gibt allerdings keine klaren Leitlinien für die Klassifikation einer Anleihe als Green Bond.

Freiwilliger Standard für Green Bonds

Die International Capital Market Association (www.icmagroup.org) hat im Jahr 2018 mit den Green-Bond-Principles (GBP) eine freiwillige Richtlinie für die Emission von grünen Anleihen erstellt. GBP-konforme Emissionen sollen Investitionsmöglichkeiten mit klaren, transparent grünen Inhalten eröffnen. Dafür wird die Einhaltung von vier Kernkomponenten empfohlen:

(1) Die Verwendung der Emissionserlöse für grüne Projekte ist das Kernstück eines Green Bonds. Die ausgewählten Projekte sollten einen klaren Umweltnutzen schaffen, der evaluiert ...

