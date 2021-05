Wieder aufgeflammte Inflationssorgen setzen Europas Börsen zu. "Wir sind an einem Punkt, an dem die Aktienmärkte auf Schützenhilfe von der EZB angewiesen sind", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Der Dax fiel am Dienstag um 0,2 Prozent auf 15.132 Punkte und der EuroStoxx50 um 0,2 Prozent auf 3992 Zähler.

