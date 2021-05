DJ Wilken und Soptim: Gemeinsame Lösung für Redispatch 2.0

Gemeinsam sorgen die Wilken Software Group und die Soptim AG künftig für die ganzheitliche Integration aller energiewirtschaftlichen Prozesse âEUR" von der Beschaffung bis zur Abrechnung und vom Energiedatenmanagement bis hin zum Leitstand. Gestartet wurde die Kooperation bereits mit einer hohen Resonanz im Markt und es haben sich inzwischen bereits 40 Wilken-Anwender für die Einführung der gemeinsamen Redispatch 2.0-Lösung entschieden. âEURzPartnerschaften müssen leben, wenn sie erfolgreich sein sollen. Deswegen haben wir zunächst einmal dafür gesorgt, dass unsere gemeinsame Lösung funktioniert und wir liefern können, bevor wir groß darüber geredet habenâEURo, erklärt Bert Goetting, Vorstand Digital Solutions der Soptim AG, das Vorgehen. Für Dominik Schwärzel, CEO von Wilken, steht dabei vor allem die enge Integration im Vordergrund. âEURzWas beide Unternehmen auszeichnet, ist sicher die tiefgehende energiewirtschaftliche Prozesskompetenz. Die schlägt sich in einer entsprechend engen Prozessintegration nieder, wie das am Beispiel unserer Lösung für Redispatch 2.0 deutlich wird.âEURo Die Lösung umfasst alle Prozesse von der Betriebsplanung über die Engpasserkennung zur Ermittlung des Redispatch-Bedarfs (Volumen) und der kostenoptimierten Dimensionierung der Maßnahmen bis hin zur Erzeugungs- und Lastprognose, dem Fahrplanmanagement sowie den erweiterten Ma-BiS-Prozessen für den bilanziellen Ausgleich der Regelmaßnahmen zum neuen Redispatch-Bilanzkreis. Abgerundet wird die Lösung durch die klassi-schen kaufmännischen Prozesse in Richtung der betroffenen Anlagenbetreiber und der die Maßnahme anfordernden Netzbetreiber. Wilken berücksichtigt so auch die durch den Redispatch gar nicht erst entstandenen Energiemengen. Diese müssen oftmals bei der Zuschlagsdauer von KWK-Anlagen oder bei den Referenzerträgen von Windkraftanlagen mitberücksichtigt werden. Selbstverständlich ist die von SOPTIM entwickelte und als Marktstandard etablierte connect+-Schnittstelle integraler Bestandteil der Lösung. Mehr als Redispatch 2.0 Die Kooperation von Wilken und Soptim geht deutlich über das gemeinsame Angebot für Redispatch 2.0 hinaus. âEURzUnser gemeinsames Ziel ist es, weitere Marktanteile zu gewinnen, sowohl im Segment der mittleren als auch der großen Versorgungsunternehmen. Entsprechend skalierbar sind deswegen auch die Funktionalitäten, die wir zusammen bieten könnenâEURo, beschreibt Peter Schulte-Rentrop, Vertriebsleiter Versorgungswirtschaft bei Wilken, die Strategie. Und Bert Goetting ergänzt: âEURzWir sind beides Unternehmen, die nicht nur für Jahrzehnte Erfahrung im Markt stehen, sondern vor allem auch für praxisorientierte und anwendergerechte Lösungen.âEURo Kontaktdaten: Wilken Software Group âEUR" Steve Hopf Hörvelsinger Weg 29-31 âEUR" 89081 Ulm   Tel.: +49 731 96 50-0 presse@wilken.de âEUR" www.wilken.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: PressâEURTnâEURTRelations GmbH âEUR" Uwe Pagel Magirusstraße 33 âEUR" 89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de âEUR" www.press-n-relations.com SOPTIM AG, Stephanie Lemken Im Süsterfeld 5-7, 52072 Aachen Tel.: 49 (0)241 400 23 âEUR" 0 E-Mail: info@soptim.de info@soptim.de âEUR" www.soptim.de upa@press-n-relations.de âEUR" www.press-n-relations.com Ãober die Wilken Software Group Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standardsoftware für die Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse âEUR" sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wilken verbindet mit mehr als 600 Mitarbeitern an sieben Standorten in Deutschland, der Schweiz und Spanien Standardsoftware und Individualprogrammierungen zu einem Lösungsportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen und Finanzen & ERP. Ãober SOPTIM Die SOPTIM AG liefert seit mehr als 45 Jahren IT-Lösungen und Dienstleistungen für alle Marktrollen der Energiewirtschaft. Das Leistungsportfolio der SOPTIM AG gliedert sich in drei Bereiche. SOPTIM Energy realisiert Softwarelösungen, mit denen standardisierte und regulierte Prozesse der Energiewirtschaft unterstützt werden. SOPTIM Connect entwickelt IT-Lösungen für individuelle energiewirtschaftliche Anforderungen. SOPTIM Workbench liefert IT-Dienstleistungen und stellt Unternehmen Fachkräfte für IT-Projekte zur Verfügung. Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

