Medienmitteilung

Zug, 4. Mai, 2021

Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen alle Anträge an der Generalversammlung 2021

Die Aktionärinnen und Aktionäre von LafargeHolcim haben alle Anträge des Verwaltungsrates an der heutigen Generalversammlung in Zug genehmigt.

Zum Schutz der Gesundheit und basierend auf den Vorgaben der Schweizer Behörden konnten die Aktionärinnen und Aktionäre nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen. Der gesamte Ablauf der Generalversammlung entsprach den geltenden Vorschriften. Die Aktionärinnen und Aktionäre konnten ihr Stimmrecht durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin Dr. Sabine Burkhalter Kaimakliotis von Voser Rechtsanwälte ausüben. Sie vertrat insgesamt 367,478,010 Namenaktien, was 59,66 Prozent des Aktienkapitals des Unternehmens entsprach.

Beat Hess, Präsident des Verwaltungsrates: "Wir bedauern sehr, dass eine persönliche Zusammenkunft zur Generalversammlung in diesem Jahr aufgrund der Pandemie nicht möglich war. Ich bin sehr stolz auf die Widerstandsfähigkeit, die LafargeHolcim in der Krise unter Beweis gestellt hat. Unser Management und unsere Mitarbeitenden haben gezeigt, was in ihnen steckt: Sie haben für die Sicherheit unserer Kolleginnen und Kollegen und des Unternehmens gesorgt und sind gleichzeitig unseren Communities beigestanden. Ich danke unseren Aktionärinnen und Aktionären herzlich für ihr Vertrauen und freue mich auf ein persönliches Treffen im nächsten Jahr."

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten die beantragte Ausschüttung einer Dividende von CHF 2,00 je Namenaktie von LafargeHolcim Ltd aus den Kapitaleinlagereserven.

Die Generalversammlung hat Beat Hess zum Präsidenten des Verwaltungsrates des Unternehmens wiedergewählt. Alle zur Wiederwahl stehenden Mitglieder des Verwaltungsrates wurden in ihrem Amt bestätigt und Jan Jenisch wurde als neues Verwaltungsratsmitglied gewählt. Oscar Fanjul hat sich entschieden, aus dem Verwaltungsrat auszuscheiden, und stand daher nicht zur Wiederwahl zur Verfügung. Im Namen des Verwaltungsrates bedankte sich der Präsident bei Oscar Fanjul für seine wertvollen Beiträge seit seinem Eintritt in den Verwaltungsrat von LafargeHolcim im Jahr 2015. Oscar Fanjul hat bei der erfolgreichen Fusion von Lafarge und Holcim eine entscheidende Rolle gespielt und massgeblich zum Aufstieg des Unternehmens zum führenden globalen Anbieter von Baustoffen und Lösungen beigetragen.

Der Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen: Beat Hess (Präsident), Dieter Spälti (Vizepräsident), Philippe Block, Kim Fausing, Colin Hall, Jan Jenisch, Naina Lal Kidwai, Patrick Kron, Adrian Loader, Jürg Oleas, Claudia Sender Ramirez und Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen.

Darüber hinaus bestätigten die Aktionärinnen und Aktionäre folgende Mitglieder des Nomination, Compensation & Governance Committee: Colin Hall, Adrian Loader, Claudia Sender Ramirez und Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen. Dieter Spälti wurde als neues Mitglied gewählt. Frau Sørensen wird dem Ausschuss vorstehen.

Im Rahmen der Transformation des Unternehmens zum globalen Marktführer für innovative und nachhaltige Baulösungen empfahl der Verwaltungsrat eine Vereinfachung des Holdingnamens, um ihn effizienter und schlagkräftiger zu gestalten. Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten die beantragte Umfirmierung des Holdingnamens von LafargeHolcim Ltd in Holcim Ltd. Diese Namensänderung betrifft nur den Holdingnamen des Unternehmens. Alle Marken bleiben in den Märkten des Unternehmens bestehen. Der neue Holdingname wird mit Eintragung im Handelsregister wirksam.

Ausserdem genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre die Verlegung des Unternehmenssitzes von Jona-Rapperswil nach Zug, Schweiz, womit die Restrukturierung der Bürostandorte abgeschlossen wird.

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten den Geschäftsbericht sowie die Konzern- und Jahresrechnung der LafargeHolcim Ltd. Ausserdem nahmen sie den Entschädigungsbericht in einer Konsultativabstimmung an. In zwei separaten verbindlichen Abstimmungen genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeitraum der Generalversammlungen 2021-2022. Zudem genehmigten sie den maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022.

Der Verwaltungsrat bekräftigte seine Zusage, im Jahr 2022 den ersten Climate Transition Report des Unternehmens zu veröffentlichen. Dieser Bericht zum Übergang zur Klimaneutralität wird nach Abschluss der Zusammenarbeit des Unternehmens mit der Science-based Targets Initiative im Einklang mit dem strengen Klimaschutzansatz von LafargeHolcim erstellt. Er wird den Aktionärinnen und Aktionären im Jahr 2022 zur Konsultativabstimmung vorgelegt.

Die Aktionärinnen und Aktionäre erteilten den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung.

Die Deloitte AG wurde zur Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 ernannt.

Die vollständigen Ergebnisse der Generalversammlung sowie die Reden des Verwaltungsratspräsidenten und des CEO sind unter folgendem Link verfügbar: www.lafargeholcim.com/agm.

