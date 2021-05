Händler, die ihr Paypal-Konto ein Jahr lang nicht nutzen, werden ab Ende des Jahres zur Kasse gebeten. Bis zu zehn Euro sollen dann fällig werden. Allerdings lässt sich das Ganze leicht umgehen. Von Unternehmenskunden in Deutschland und Österreich wird Paypal zukünftig eine Gebühr verlangen, wenn deren Konto mindestens zwölf Monate am Stück nicht benutzt wurde. Betroffen sind Geschäftskonten, in die sich deren Besitzer in dem Zeitraum nicht eingeloggt haben und auf denen weder Gelder ein- noch abgegangen sind. Die Gebühr soll maximal zehn Euro betragen, wird aber nur dann verlangt, wenn...

