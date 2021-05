LONDON (dpa-AFX) - Kurz vor der Londoner Bürgermeisterwahl hat Amtsinhaber Sadiq Khan eine erneute Kandidatur der britischen Hauptstadt für Olympische Sommerspiele in Erwägung gezogen. "Die Prüfung eines Angebots für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2036 oder 2040 ist der klare Beweis für meinen Plan, nach der Pandemie eine bessere Zukunft für London aufzubauen", sagte der Labour-Politiker am Dienstag. Bei der Wahl an diesem Donnerstag (6. Mai) gilt Khan, der seit 2016 im Amt ist, als klarer Favorit.

Er werde mit "führenden Persönlichkeiten" zusammenarbeiten, um zu erreichen, dass London als erste Stadt zum vierten Mal die Olympischen Spiele austrägt. Khan betonte, es sollten die nachhaltigsten Spiele der Geschichte werden. Dazu sollten vor allem die Sportstätten von Olympia 2012 genutzt werden. Die Spiele würden nicht nur helfen, erneut großartige Athletinnen und Athleten nach London zu bringen, sondern würden wichtige, "grüne" Infrastrukturprojekte anschieben. Olympia 2012 gilt in London als großer Erfolg und erfolgreiche Werbung für die britische Hauptstadt./bvi/DP/mis