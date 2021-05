Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Impferfolge, umfassende fiskalische Hilfspakete und die unbegrenzte Liquiditätsbereitstellung der Notenbanken reflektieren sich in den jüngsten weltwirtschaftlichen Quartalsdaten, so die Experten von der Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH."In den letzten zwölf Monaten verzeichnete China ein historisches Wachstum von 18,3 Prozent, konnte aber im Vergleich zum Vorquartal kaum noch zulegen. Die USA zeigen über ein Jahr nur ein leichtes Plus, erzielten aber im Quartalsvergleich mit 6,4 Prozent ein deutliches Momentum", so Thomas Böckelmann, leitender Portfoliomanager der Vermögensmanagement Euroswitch. ...

