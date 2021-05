Paris (www.fondscheck.de) - Die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate" den BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure Equity UCITS ETF (ISIN LU1291109293/ WKN A2ACQY) vor.Tatsächlich würden nicht nur Schwellenländer mit mangelnden oder unzureichenden Versorgungsstrukturen kämpfen. Auch europäische Staaten müssten dringend investieren, wenn sie ihren gesellschaftlichen Wohlstand und ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten möchten. Denn die Infrastruktur in Europa sei nicht nur den üblichen Alterungsprozessen unterworfen, sondern sehe sich außerdem mit tief greifenden Veränderungen konfrontiert. So vollziehe sich beispielsweise im Energiesektor ein Rückgang in der Nutzung kohlenstoffhaltiger Energieträger: Konventionelle Energiequellen würden ersetzt und dezentrale Produktions- und Speicherkapazitäten geschaffen. Ebenso sei der Transportsektor im Umbruch, wo insbesondere alternative Antriebsarten und die verstärkte Vernetzung von Mobilität den Wandel vorantreiben würden. Nicht zuletzt benötige der Telekommunikationssektor erhebliche Investitionen, da die Datenmengen rasant anwachsen würden und die Politik das Ziel ausgegeben habe, die Versorgungsunterschiede zwischen Stadt und Land auszugleichen. ...

