Die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) will ab Dezember 2024 sechs Wasserstoff-Züge auf der Regionalbahnlinie RB27 einsetzen. In einem Verbundvorhaben in den brandenburgischen Landkreisen Barnim und Oberhavel wird in diesem Kontext die Erzeugung und Nutzung von grünem Wasserstoff forciert. Der Startschuss zum Aufbau dieser regionalen Wasserstoffinfrastruktur ist diese Woche im Beisein von Bundesverkehrsminister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...