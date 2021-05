Freiburg i.B. (ots) - Am vergangen Wochenende hat die xeedee Software GmbH in Kooperation mit der Zentgraf Gruppe ein öffentliches Schnelltestzentrum in Freiburg i.B eröffnet. Mit dem neuen Testzentrum in der Schnewlinstraße 4, Nähe Freiburg Hauptbahnhof, wird das Testingangebot in der Universitätsstadt im Schwarzwald weiter ausgebaut. "Wir wollen mit diesem Schritt noch mehr Infektionsketten aktiv unterbrechen und den Bürgerinnen und Bürgern im Breisgau zusätzlichen Service und Sicherheit bieten", so Kerem Sargut, Geschäftsführer der xeedee Software GmbH.



In der neuen Einrichtung werden COVID-19 Rapid Antigen Schnelltests kostenlos angeboten. Die Testdurchführung dauert rund drei Minuten. Das Testergebnis wird innerhalb von 15 Minuten online inklusive eines digitalen Zertifikats übermittelt. Dieses kann innerhalb eines Tages beispielsweise für einen Friseurbesuch oder eine Flugreise genutzt werden.



Terminbuchungen sind montags bis freitags in der Zeit zwischen 8:00 und 14:00 Uhr online unter https://wirtestenuns.de/hauptbahnhof/ möglich. Besucherinnen und Besucher können auch ohne Termin vorbeikommen.



Pressekontakt:



xeedee Software GmbH

Sebastian Conrad, Media Relations

Tel.: 0162/2686373

Mail: presse@xeedee.de



Original-Content von: Xeedee Software GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155341/4906270

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de