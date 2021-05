Katek ist die Nr. 2 Auftragsfertiker von Elektronik in Deutschland und möchte diesen Markt konsolidieren und daher auch durch Zuläufe wachsen. Vor allem die Endindustrien, Elektroauto, IoT, Health und Smart Agriculture sind interessant, die zu einem Wachstum über dem eigentlichen Markt beitragen sollten. Helfen sollten dabei Kunden wie Porsche, da man beim wohl Taycan dabei ist. Auch stecken Unternehmer hinter Katek, was der Aktie helfen sollte. Mehr in der folgenden Videoanalyse. ...

