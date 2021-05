Was sich gerade bei vielen Wasserstoff-Aktien abspielt ist weit mehr als eine Korrektur. Es ist vielmehr das Platzen einer Blase - einer Bewertungsblase in der viele Unternehmen mehrstellige Milliardenbewertungen erreicht haben.Die jetzt von Ballard Power und Nel vorgelegten Quartalszahlen zeigen, dass es sehr schwierig, wenn nicht unmöglich wird, in diese Bewertungen auch nur annähernd hineinzuwachsen. Bei Ballard Power ist der Umsatz im ersten Quartal um 26 Prozent eingebrochen. Nel ist zwar mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...