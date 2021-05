DGAP-Ad-hoc: Elmos Semiconductor SE / Schlagwort(e): Prognose

Elmos Semiconductor SE: Q2 2021 Prognose oberhalb der Markterwartung



04.05.2021 / 12:18 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) ist erfolgreich in das neue Geschäftsjahr 2021 gestartet. Der Konzernumsatz stieg in den ersten drei Monaten deutlich um 20,1% auf 77,1 Mio. Euro, der bislang höchste Quartalsumsatz der Unternehmensgeschichte (Q1 2020: 64,2 Mio. Euro). Das EBIT konnte im ersten Quartal 2021 auf 12,2 Mio. Euro (Q1 2020: 7,1 Mio. Euro) gesteigert werden. Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 15,8% gegenüber 11,0% im Vorjahr. Damit lag das erste Quartal im Rahmen der Prognose (Umsatz: 76 ± 3 Mio. Euro; EBIT-Marge: 14,5% ± 1,5%-Punkte). Für Q2 2021 erwartet Elmos einen Umsatz von 79 ± 3 Mio. Euro. Die EBIT-Marge wird bei 16% ± 1,5%-Punkte vom Umsatz erwartet. Diese Werte liegen über der Markterwartung. Der Prognose liegt ein Wechselkursverhältnis von 1,20 Euro/US-Dollar zu Grunde. Quartalsmitteilung Q1 2021

Weitere Informationen zum ersten Quartal 2021 der Elmos Semiconductor SE werden am 6. Mai 2021 im Rahmen der Quartalsmitteilung Q1 2021 veröffentlicht. Diese wird unter www.elmos.com verfügbar sein. Am 6. Mai 2021 wird Elmos um 10.00 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz (in englischer Sprache) für Analysten und Investoren durchführen. Die Telefonkonferenz wird später auf der Webseite abrufbar sein. Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Ralf Hoppe, Leiter Investor Relations & Public Relations

Tel: +49-231-7549-7000

Email: invest@elmos.com Über Elmos

Elmos entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter vornehmlich für den Einsatz im Auto. Unsere Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit über 30 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter. Mit unseren Lösungen sind wir in Applikationen mit großem Zukunftspotenzial, wie Ultraschall Distanzmessung, Ambiente Licht und intuitiver Bedienung, schon heute die weltweite #1. Hinweis

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu. 04.05.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

