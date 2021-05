Es ist (wieder) Zeit für Gold-Anlagen

Investoren sind sich ja in vielen Dingen oft nicht einig. Dazu gehört auch die Einschätzung von Gold: Für die Einen ist es ein wichtiger Bestandteil eines gut ausbalancierten und langfristig ausgerichteten Depots. Für die Anderen, übrigens auch für den US-Investor Warren Buffett, ist das glänzende Edelmetall eher eine "unproduktive Wertanlage" - weil diese eben keine "Zusatzrendite" wie Zinsen oder Dividendenzahlungen generiert.

Wir haben derzeit Kaufkurse bei Gold

Wir wissen es alle und man kann es seit Jahrzehnten an den Märkten beobachten: Die Nachfrage nach Gold steigt in der Regel in Krisenzeiten an, da das Edelmetall bei vielen Anlegern als sicherer Hafen gilt. Ja, der sichere Hafen. Der wird immer gerne zitiert. Dazu gibt es auf Google allein mehr als 1,6 Millionen Suchergebnisse.

