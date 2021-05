Der Prozessautomatisierungs-Spezialist Endress+Hauser hat die Bilanz für das Geschäftsjahr 2020 vorgelegt. Das Unternehmen hat sich in der Pandemie behauptet, der Umsatz sank aufgrund von Währungseffekten, allerdings zeigen sich deutliche Unterschiede. "Die Pandemie hat Spuren in unseren Geschäftszahlen hinterlassen", erklärte CEO Matthias Altendorf bei der Bilanzpressekonferenz in Basel. Der Umsatz der Gruppe sank 2020 um 2,8 % auf 2,577 Milliarden Euro. Grund seien aber vor allem Währungseffekte gewesen - ohne die Abwertung aller maßgeblichen Währungen gegenüber dem Euro wäre der Umsatz vergleichbar ...

