Salzburg (ots) - Die Grohmann Schuhimport GmbH ruft aus Gründen des vorsorglichen gesundheitlichen Verbraucherschutzes den Artikel "Baby Krabbelschuhe, Filz / Baby- und Kleinkinder-Hausschuhe aus Filz" der Marken "Walkx Baby" und "Impidimpi" zurück.Wir legen höchsten Wert auf die Qualität und Sicherheit unserer Produkte. Im Sinne des vorbeugenden und effektiven Verbraucherschutzes haben wir uns daher vorsorglich entschieden, einen Rückruf durchzuführen, um jedwedes Gesundheitsrisiko für unsere Kunden auszuschließen. Bei den oben genannten Schuhen mit der Bezeichnung: "Baby Krabbelschuhe, Filz" bzw. "Baby- und Kleinkinder-Hausschuhe aus Filz" der Marken "Walkx Baby" und "Impidimpi", in allen Größen, die ab nachstehenden Zeitpunkten in Aktionen verkauft wurden kam es im Rahmen einer Untersuchung zur Feststellung eines erhöhten Chrom(VI)-Wertes in der Außensohle und dem am Oberteil angebrachten Lederpatch:ALDI SÜD Deutschland: 18.01.2021ALDI Nord Deutschland/Dänemark 11.02.2021ALDI Nord Polen/Spanien: 03.02.2021HOFER Österreich/Italien: 14.01.2021Direkter Hautkontakt besteht nicht. Unter ungünstigen Umständen könnte beim Hautkontakt mit diesem Lederteil eine Allergie ausgelöst werden. Wir bitten Sie daher, die betroffenen Kinderschuhe nicht weiter zu verwenden!Die Produkte wurden in den ALDI Nord und ALDI SÜD bzw. HOFER Filialen in Deutschland, Dänemark, Italien, Österreich, Polen und Spanien gehandelt. Der betroffene Artikel kann in der nächstliegenden ALDI Nord und ALDI SÜD bzw. HOFER Filiale zurückgegeben werden.Die Grohmann Schuhimport GmbH bedauert den Vorfall außerordentlich und bittet die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.Bei Fragen können sich Verbraucher an die folgende E-Mail Adresse wenden: cr@grohmann.co.atPressekontakt:Josef PaulinE-Mail: cr@grohmann.co.atTel. 0043 / 662/ 85 13 854 99Original-Content von: Grohmann Shoe Company, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155346/4906319