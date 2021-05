Maritime Resources hat im April einen Geldsegen erfahren und kann nun die nächsten Schritte zum Minenbau angehen. In den kommenden Monaten wartet jede Menge Newsflow auf die Anleger.

Maritime Resource: Wichtige Hürde zum Minenbau genommen

Bei Maritime Resources (0,19 CAD; CA57035U102) hatte es der April in sich. So konnte Maritime zum einen seinen Kapitalerhöhung umsetzen und mit Tembo Capital einen neuen Großaktionär gewinnen (siehe hier). Damit sitzt das Unternehmen nun auf einem Working Capital von 11,5 Mio. CAD und kann das Hammerdown-Projekt wie geplant weiter vorantreiben. Das Ziel ist, noch in diesem Jahr mit dem Bau der Goldmine zu beginnen. Mit dem Kauf des Goldkreislaufsa der nahe gelegenen Nugget Pond-Mühle von Rambler Metals & Mining (siehe hier) spart man sich zudem eine große Investition. Das Erz kann somit auf Truck-Entfernung verarbeitet werden.

Maritime Resources: Aktie konsoldiiert auf hohem Niveau

Hinzu kommt, das mit dem Auslaufen eines Teils der Warrants nun der Druck aus der

