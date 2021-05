DGAP-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Expansion

Advanced Blockchain AG und ihre Portfolio-Unternehmen Stela Labs und nakamo.to kooperieren und unterstützen das ForceDAO Projekt



04.05.2021 / 12:50

ForceDAO (https://www.forcedao.com/) versteht sich als quantitativer Hedge-Fonds im Bereich Dezentrale Finanzen (DeFi). Seine DAO (Dezentrale Autonome Organisation) besteht aus Strategen, Entwicklern und Forschern, die Alpha in DeFi identifizieren und produktiv machen. Das kurzfristige Ziel ist die Einführung von Force V2 (nach einem kürzlich erfolgten Exploit) sowie der Einsatz mehrerer Infrastruktur- und Finanzprodukte, die darauf abzielen, eine nachhaltige Rendite in DeFi zu erzielen.



Die Advanced Blockchain AG hat durch die Beteiligung seiner Portfoliounternehmen zu dieser Vision beigetragen und wird dies auch weiterhin tun:

- Regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen für die geplanten Produkte von ForceDAO durch Stela Labs.

- Produktkooperationen für das Systemdesign und die Einführung von Kredit- und oracle services über nakamo.to.

- Gemeinsame Sicherheitsüberprüfung mit Trail of Bits, bei der die kommenden Produkte von ForceDAO vor ihrer V2-Einführung eingehend überprüft wurden.



Die Kooperation mit ForceDAO konzentriert sich auf Beiträge und Initiativen (einschließlich Bug Bounties und die Entwicklung neuer Produkte) welche über Force-Belohnungen incentiviert werden und wurden. nakamo.to und Stela Labs werden sich aktiv in den "Force Prize" und das "Bug Bounty Program" der DAO einbringen.



Weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, Stela Labs und nakamo.to finden Sie auf deren Websites https://www.advancedblockchain.com/, https://www.stelalabs.com/ und https://www.nakamo.to/.



