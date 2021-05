DJ AUKTION/Bund begibt zwei inflationsindexierte Anleihen

Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag zwei inflationsindexierte Anleihen am Markt platziert. Nachfolgend eine Übersicht der Details der Aufstockungsauktionen (in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerungen gleicher Papiere am 1. September 2020 und 2. März 2021):

=== Emission 0,10-prozentige inflationsindexierte Bundesanleihen mit Laufzeit 15. April 2026 Volumen 500 Mio EUR Bietungsvolumen 921 Mio EUR Zuteilungsbetrag 423 Mio EUR Bid-to-cover-Ratio 2,2 (1,9) Durchschnittsrend. -1,88 (-1,15)% Wertstellung 6. Mai 2021 Emission 0,10-prozentige inflationsindexierte Bundesanleihen mit Laufzeit 15. April 2046 Volumen 200 Mio EUR Bietungsvolumen 234 Mio EUR Zuteilungsbetrag 155 Mio EUR Bid-to-cover-Ratio 1,5 (1,9) Durchschnitssrend. -1,27 (-1,29)% Wertstellung 6. Mai 2021 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2021 06:34 ET (10:34 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.