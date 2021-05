Strasbourg (ots) - Am 13. Mai feiert Senta Berger ihren 80. Geburtstag. ARTE gratuliert der Jubilarin und Ausnahmeschauspielerin mit der Erstausstrahlung ihres neuen Films "An seiner Seite" am kommenden Freitag, 7. Mai, um 20.15 Uhr und einer Auswahl von Filmen mit ihren unverwechselbaren Rollen aus den vergangenen zehn Jahren.



Die komplette Kollektion ist ab Donnerstag, 6. Mai, in der ARTE-Mediathek abrufbar. Neben zwei Folgen der Krimireihe "Unter Verdacht", mit Senta Berger in ihrer Paraderolle als interne Ermittlerin Eva Maria Prohacek, sind die sehr berührende schweizerische Koproduktion "Satte Farben vor Schwarz" mit Bruno Ganz und die rasante Komödie "Willkommen auf dem Land" Teil des Programms.



Ausführliche Informationen und zu den Filmen auf dem ARTE-Presseportal (https://www.arte.tv/sites/presse/programm/2021-05-07/RC-020484/)



