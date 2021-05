Der Pharma-Gigant Pfizer hat am Dienstag die Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Und die können sich sehen lassen. Sowohl beim Umsatz als auch Ergebnis wird das Unternehmen für das Gesamtjahr deutlich optimistischer, was auch an den Umsätzen mit dem Corona-Impfstoff Comirnaty liegt, der mit BioNTech entwickelt wurde.In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2021 schnellten die Umsätze um 45 Prozent auf 14,6 Milliarden Dollar nach oben. 4,9 Milliarden Dollar entfallen dabei auf das Impfstoff-Segment. ...

