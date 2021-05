LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für AMS nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 16 Franken belassen. Die Resultate des Halbleiterkonzerns seien "in line" ausgefallen, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die weiteren kurzfristigen Ergebnisse von AMS dürften aber von geringeren Aufträgen des Kunden Apple und vom Zukauf der Osram-Minderheitsanteile überschattet werden./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2021 / 06:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2021 / 06:12 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: AT0000A18XM4

AMS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de