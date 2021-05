Ludwigshafen (ots) - Das Versorgungsprogramm OSCAR hat das Ziel, die Lebensqualität von Menschen mit onkologischen Erkrankungen zu verbessern. Das von 37 Betriebskrankenkassen gemeinsam vorangetriebene Projekt wurde mit 1,4 Millionen Euro aus dem Innovationsfonds gefördert. Die BKK Pfalz ist Teil dieser Projektgruppe.Im Vordergrund von OSCAR steht die Stärkung der Betroffenen bei der Krebstherapie. Durch eine speziell ausgebildete Fachkraft, die sogenannte "Social Care Nurse", sollen Erkrankte im Therapieverlauf kontinuierlich unterstützt werden. Sie begleitet die Patientinnen und Patienten in allen Erkrankungsphasen und bildet die Schnittstelle zwischen Ärzteteam, Pflegenden, Therapeut*innen und Sozialdienstmitarbeiter*innen. Zudem vernetzt sie die Betroffenen mit den psychosozialen Angeboten der Sozialleistungsträger (Krankenkassen, Pflegekassen, Rentenversicherungsträger).Dazu Kerstin Mehrholz, Abteilungsleiterin "Versorgung Intensiv" bei der BKK Pfalz und am Projekt Beteiligte: "Die Versorgungsqualität in Deutschland ist heute schon sehr hoch. Die Social Care Nurses unseres Projekts OSCAR haben die Aufgabe, die Erkrankten in ihrer individuellen Situation zu unterstützen und es ihnen zu ermöglichen, in informeller Selbstbestimmung mit ihrer Erkrankung zu leben. Die Nurse wird damit von der reinen Pflegerin zur Netzwerkerin und sorgt so für mehr Lebensqualität bei den Erkrankten."Insbesondere für Schwerstkranke bedeutet die Koordination der therapeutisch-diagnostischen Maßnahmen einen Gewinn an Lebensqualität - und mehr Lebenszeit außerhalb von Wartezimmern, Ambulanzen und Krankenhäusern.Das Innovationsfondsprojekt ist abgeschlossen. Jetzt liegen die ersten Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können.Der BKK Dachverband e.V. möchte zusammen mit Ihnen, Wissenschaftler*innen und Praktiker*innen die Ergebnisse beleuchten und Schlussfolgerungen für die Versorgung ziehen.Herzliche Einladung zur virtuellen Veranstaltung BKK INNOVATIVOSCAR - Onkologisches Social Care ProjektAm Donnerstag, 6. Mai 2021 von 16:00 bis 17:30 UhrBitte folgen Sie dem Link zur Anmeldung zum Live-Stream und Chat:https://nextmoderator.net/bkk_innovativ_oscarWir freuen uns über Ihre Teilnahme!Pressekontakt:Die BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkassemit Sitz in Ludwigshafen und besteht seit 1923. Die freundlicheFamilienkasse setzt bei ihren Leistungen verstärkt auf innovativeLösungen und baut ihre digitalen Angebote für ihre Versichertenkontinuierlich aus. Rund 400 Mitarbeiter betreuen circa 170.000Versicherte.Martina Stamm, Leiterin Unternehmenskommunikation,mstamm@bkkpfalz.de, Tel: 0621-68559120Original-Content von: BKK Pfalz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103470/4906445