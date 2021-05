Die einstigen Highflyer und Anlegerlieblinge Nel und Ballard Power erleben am Dienstag ihr Waterloo an der Börse. Beide Aktien verlieren nach enttäuschenden Zahlen zweistellig. Die Titel waren hoch bewertet, in der aktuellen Branchenrotation nehmen immer mehr Anleger Reißaus. Ist das Thema Wasserstoff durch?Die Aktie von Ballard Power büßt am Dienstag vorbörslich in den USA um zwölf Prozent auf 17,83 Dollar ein und fällt damit auf den tiefsten Stand seit Dezember. Nel notiert am frühen Nachmittag ...

