DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

DIHK erhöht Exportprognose für 2021 auf 8 Prozent

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) erwartet, dass die deutschen Exporte wegen der wirtschaftlichen Erholung in China und den USA in diesem Jahr stärker wachsen als bisher angenommen. Der Verband erhöhte seine Prognose für das Exportwachstum in diesem Jahr von 6 Prozent auf 8 Prozent. Im von der Corona-Pandemie stark geprägten vergangenen Jahr waren die deutschen Exporte um 9,4 Prozent eingebrochen.

EZB: Außenhandelsdaten EU-Großbritannien schwer interpretierbar

Die Ausfuhren der EU-Länder nach Großbritannien sind in jüngster Zeit deutlich gesunken. Ökonomen der Europäischen Zentralbank (EZB) tun sich aber schwer damit, daraus bereits Schlüsse für die künftige Entwicklung des Außenhandels mit der aus der EU ausgetretenen Insel zu ziehen. Sie verweisen auf Verzerrungen durch einen vermehrten Lageraufbau im Vorfeld des Brexit und durch die coronabedingte Störung von Lieferketten.

SPD-Fraktion erhöht bei Klimagesetz Druck auf Union

Die SPD-Fraktion hat nach den Forderungen von CDU-Chef Armin Laschet zum Klimaschutzgesetz rasche Zusagen von der Union gefordert. "Lieber Herr Laschet, wir stehen Tag und Nacht bereit, wir können aus Ihren Worten umgehend Taten folgen lassen", sagte Fraktionsvize Matthias Miersch in Berlin. Allerdings entsprächen Laschets jüngste Aussagen zum Klimaschutz "überhaupt nicht dem Handeln" der Unionsfraktion im Bundestag, entsprechende Vorschläge der SPD seien stets abgelehnt worden.

Umweltministerin Schulze sieht Chancen beim Kampf gegen Klimawandel

Aus Sicht von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) können die Staaten beim globalen Kampf gegen den Klimawandel noch wesentlich vorankommen. "Die Weltgemeinschaft hat die Chance, wesentliche Fortschritte zu machen", sagte sie zum Auftakt des 12. virtuellen Petersberger Klimadialogs in Berlin. Dafür seien die nächsten zehn Jahre die entscheidenden. Noch fehlten die letzten Werkzeuge. "Daran arbeiten wir in den nächsten Tagen."

ZIA: Wirtschaftsimmobilien leiden unter der Corona-Pandemie

Die deutsche Immobilienwirtschaft hat in der Corona-Pandemie Gewinner und Verlierer erzeugt. Bei Wohnimmobilien deutet sich kein Ende der Preissteigerungen an, während die Wirtschaftsimmobilien unter der Corona-Pandemie leiden. Das ist das Ergebnis des Frühjahrsgutachten der Immobilienwirtschaft, das der Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA) veröffentlich hat. Verstärkt hat sich auch der Trend hin zu Eigenheimkauf im ländlichen Raum.

Experten fordern 100 Millionen Euro für Vogelschutz bei Windkraft

Klimaexperten haben Änderungen beim Naturschutz und ein millionenschweres Bundesprogramm gefordert, um den Genehmigungsstau bei der Windkraft an Land aufzulösen. "Wir brauchen bundeseinheitliche fachliche Standards für den Schutz der Vogelbestände und eine punktuelle Reform des Artenschutzrechts, die Unsicherheiten bestehender Regelungen beseitigt", erklärte der Direktor der Stiftung Klimaneutralität, Rainer Baake. Zusätzlich sei ein 100 Millionen Euro schweres Bund-Länder-Programm zum Schutz von Vogelarten nötig, die besonders sensibel auf Windenergieanlagen reagieren.

Regionalwahl in Madrid setzt spanische Zentralregierung unter Druck

In der spanischen Hauptstadtregion Madrid wird am Dienstag ein neues Regionalparlament gewählt. Schon vor Öffnung der Wahllokale am Morgen bildeten sich mancherorts lange Warteschlangen. Die Regionalwahl könnte Auswirkungen auf die Zentralregierung von Regierungschef Pedro Sánchez haben, dessen Sozialistischer Partei eine schwere Niederlage droht. Die populistische Präsidentin der Hauptstadtregion, Isabel Díaz Ayuso von der oppositionellen Volkspartei (PP), kann mit ihrer Wiederwahl rechnen.

G7-Staaten beraten in London über globale Herausforderungen

Die Außenminister der G7-Staatengruppe sind in London zu Beratungen über die weltweiten Konfliktherde und die Corona-Pandemie zusammengekommen. Nach einem gemeinsamen Arbeitsessen am Montag beginnen am Dienstag die formellen Gespräche der Ministerrunde. Im Zentrum stehen dabei neben der Bekämpfung der Pandemie die Konflikte in Myanmar, Syrien und Libyen sowie der Umgang mit Russland und China.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Apr 60,9

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Apr PROG: 60,7

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe März war 58,9

