Er fing mit Kaugummihandel an und arbeitete sich hoch - Warren Buffett ist der erfolgreichste Investor aller Zeiten. Der Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen orientiert sich an der Strategie Warren Buffetts und anderer erfolgreicher Investoren."Investiere niemals in ein Business, das du nicht verstehst."Diese und weitere goldene Regeln gehören zu den Steinen, mit denen Warren Edward Buffett seinen Erfolgsweg gepflastert hat. Angefangen hat der heutige Multimilliardär ganz klein - im wahrsten Sinne des Wortes. Warren Buffett ist sieben Jahre alt, als er zum ersten Mal seinen Geschäftssinn unter Beweis stellt. Er kauft Kaugummipackungen, aus denen er die einzelnen Kaugummis mit einigen Cents Gewinn weiterverkauft. Das gleiche Prinzip erprobt er erfolgreich mit Coca-Cola-Flaschen. Sein erstes Wertpapier erwirbt er mit elf Jahren. Die Aktie von "Cities Service" kostet ihn damals 38 US-Dollar. Nachdem der Kurs zunächst schwächelt und dann langsam wieder ansteigt, verkauft der junge Buffett sie bei 40 US-Dollar. Als der Aktienwert nach nur einigen Monaten auf 200 US-Dollar klettert, lernt Buffett seine erste wichtige Lektion: Geduld. Die Langfristigkeit bei der Geldanlage ist eines von Warren Buffetts Prinzipien. Für ihn hat es sich ausgezahlt - auf der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt steht er auf Platz 6 mit einem geschätzten Vermögen von 96 Milliarden US-Dollar.

