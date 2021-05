Zum 01.04.2021 hat Berthold Burgmeier die Geschäftsführung bei der Gasti Verpackungsmaschinen GmbH - einem der ältesten Unternehmen im Packaging Valley übernommen. Gasti konnte letztes Jahr auf eine 120-jährige Firmengeschichte zurückblicken. Berthold Burgmeier hat nach seinem Maschinenbau-Studium einige Jahre als Projektleiter für die Abfüllung sensibler Lebensmittel im Bereich Forschung und Entwicklung bei der Krones AG gearbeitet. Ab 2007 war er in verschiedenen Führungspositionen, zuletzt als Leiter der zentralen Technik in Diensten der Molkerei Gropper beschäftigt und hat in dieser Position ...

