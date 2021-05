Der Berliner Mikromobilitäts-Anbieter Tier Mobility hat in Krakau seinen 100. Standort eröffnet und gleichzeitig mit Polen seinen zwölften Markt erschlossen. Die Slowakei und Ungarn sollen in Kürze ebenso folgen wie Irland, wo die Regierung dabei ist, ihre Gesetzgebung für E-Tretroller zu verabschieden. Den 100. Standort hat Tier innerhalb der vergangenen Wochen durch die eng getaktete Expansion in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...