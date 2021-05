In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die neue 6,50%-Anleihe der hep global GmbH (WKN A3H3JV) als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen. Der hep Green Bond wurde während der derzeitigen Zeichnungsphase vom Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS gezeichnet. Das öffentliche Zeichnungsangebot zum Ausgabepreis von 100% endet am 12. Mai 2021 um 12 Uhr.

Der Solarmarkt befinde sich laut KFM-Analysten auf einem langfristig sehr dynamischen Wachstumspfad. Sinkende Herstellungskosten und ein volatiler Ölpreis erhöhen die Attraktivität von Photovoltaik-Anlagen. Weltweit werde dieses Wachstum durch auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Regierungsprogramme unterstützt. Die hep global GmbH profitiere hiervon und habe in den letzten Jahren ein aussichtsreiches Projektportfolio aufbauen können, so die KFM-Analysten in ihrem Fazit. Durch die Mittel der Anleihe erwarten die Analysten eine Beschleunigung des Wachstums durch eine Abarbeitung der aktuellen Projektpipeline und der damit einhergehenden Verbesserung der Finanzkennzahlen. Aus den genannten ...

