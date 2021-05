Vor wenigen Minuten ist der DAX erneut unter die Marke von 15.000 Punkten gefallen. Nachdem der deutsche Leitindex gegen 13 Uhr noch oberhalb von 15.200 notierte, ging es in relativ kurzer Zeit um mehr als 200 Zähler nach unten. Am Markt hat man immer noch keinen Grund ausmachen können, was für den starken Rücksetzer sprechen könnte.Mancher Händler hält neue Spannungen zwischen China und Taiwan als Auslöser für den Rücksetzer bei DAX und den US-Futures. So habe es einen Zwischenfall im taiwanesischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...