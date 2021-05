Der Mars-Hubschrauber Ingenuity darf weiterfliegen. Nachdem er seine Testflüge erfolgreich gemeistert hat, soll er jetzt als Kundschafter für den Marsrover dienen. Ingenuity hat erfolgreich bewiesen, dass Hubschrauber auf dem Mars fliegen können. Damit ist die ursprüngliche Mission des Fluggeräts abgeschlossen. Die Nasa hat aber bereits eine neue Aufgabe für Ingenuity: Der Hubschrauber soll kurze Flüge in Fahrtrichtung des Marsrovers Perseverance machen und so mögliche Hindernisse auf dem Weg auskundschaften. Die Nasa will damit nach eigenen Angaben ...

