FREIBURG, Schweiz, May 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die X8 AG (X8) plant in Vorbereitung des Starts ihrer Stable-Coin-Kryptowährung X8currency, für ihre Stammaktien eine Notierung an der Canadian Securities Exchange (CSE) zu beantragen, wobei eine Zweitnotierung für das Segment Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (FSE) in Deutschland und den außerbörslichen Handel (OTC) in den USA geplant ist.



Die X8 AG hat Listing Partners Sarl als ausschließlichen Finanzberater im Zusammenhang mit den Notierungen gewählt.

Listing Partners fungiert als Berater und Underwriter für X8 in einem geplanten vornotierten Angebot von Stammaktien durch Syndizierung der Emission an die Underwriting-Gruppe. Darüber hinaus wurde die Antevorta Capital Partners Ltd. im Rahmen der internationalen Verbindungen der Unternehmensgruppe Listing Partners damit beauftragt, Notierungsdienste zur Unterstützung von X8 beim Notierungsprozess an der CSE, FSE und für OTC bereitzustellen.

Im Rahmen des Notierungsprozesses ist X8 verpflichtet, einen Prospekt ohne Angebot zur Prüfung und Genehmigung durch die Wertpapieraufsichtsbehörden zu erstellen. Sollte der Prospekt das Genehmigungsverfahren erfolgreich durchlaufen, wird ein Antrag auf Notierung der X8-Stammaktien bei der CSE zur Zulassung eingereicht. Nach Erteilung der CSE-Notierung ist die Einreichung eines Antrags auf Zweitnotierung bei der FSE und für OTC geplant.

Gregor Koželj, CEO von X8, kommentiert heute: "Derzeit gibt es keine anderen Stable-Coin-Projekte, die an einer regulierten Börse notiert sind. Wir sind der Ansicht, dass diese exklusive Position die Sichtbarkeit von X8 maximieren und gleichzeitig bedeutende Anerkennung und den Zugang zu den Kapitalmärkten ermöglichen wird." Er fügt hinzu: "Gleichzeitig beantragt die X8 AG die Zulassung der Stable Coin X8currency durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA."

Die Börsennotierung der X8 AG kann Kapitalmarktinvestoren die seltene Gelegenheit bieten, direkt in ein Stable-Coin-Entwicklungsprojekt zu investieren, das nach Einschätzung des Managements eine langfristige globale Vision haben könnte. Die in Entwicklung befindliche Stable Coin X8currency ist ein Zahlungsinstrument mit einer werterhaltungsfähigen digitalen Währung, das die etablierten tokenisierten Zahlungsinstrumente mit seiner eigenen hochmodernen Fintech herausfordern dürfte.

Über die X8 AG.

Die X8 AG wurde 2018 gegründet und hat ihren Sitz in der Schweiz. Sie will weltweit kosteneffiziente und zuverlässige grenzüberschreitende digitale Zahlungslösungen anbieten. Das Unternehmen hat sein erstes Währungsangebot, das Utility-Token X8X, erfolgreich auf den Markt gebracht. Derzeit bereitet sich X8 mit seinem Antrag bei der FINMA auf die Einführung seiner Stable Coin X8currency als digitale Währung vor. Nach der Genehmigung kann X8 sein Geschäft unter einem regulatorischen Sandbox-System weiterentwickeln und eine Fintech-Lizenz (reduzierte Banklizenz) beantragen. Das regulatorische Sandbox-System ermöglicht Schweizer Unternehmen, Einlagen von bis zu 1 Million CHF als Stable-Coin-Emittent anzunehmen, während die Schweizer Fintech-Lizenz dem Unternehmen die Annahme von Einlagen von bis zu 100 Millionen CHF als Bank ermöglicht. Diese können in Form von X8currency und als Vermögenswerte vorliegen, die die Stable-Coin-Einheiten stützen.

Website: www.X8AG.io

Über Listing Partners Sarl und die Unternehmensgruppe Listing Partners Ltd.

Listing Partners ist eine internationale Boutique-Investmentgesellschaft, die innerhalb des Kapitalmarktökosystems tätig ist. Der Schwerpunkt liegt auf der Erstellung und Verwaltung von Plänen für die Börsenzulassung von Unternehmen, wobei gemeinsam mit dem obersten Management eine erfolgreiche Notierung und Finanzierung erreicht wird. Antevorta Capital Partners Ltd. ist Mitglied der Unternehmensgruppe Listing Partners. Seit 1998 unterstützt das Unternehmen kleine und mittlere Unternehmen erfolgreich bei der Börsennotierung und der Mittelbeschaffung. Seine Erfahrung und sein Know-how führen Kunden durch jeden Aspekt des Börsenzulassungsprozesses, vor allem an der Canadian Stock Exchange, was häufig zu Möglichkeiten für Zweitnotierungen an anderen internationalen Märkten führt.

Informationen für Anleger erhalten Sie über: info@listingpartners.lu

Weitere Informationen zu X8 erhalten Sie von Gregor Koželj, ceo@x8ag.io

Haftungsausschluss

Alle Aussagen zu unserer erwarteten zukünftigen Finanzlage, Betriebsergebnissen, Cashflows, Finanzierungsplänen, der Geschäftsstrategie, Produkten und Dienstleistungen, Wettbewerbspositionen, Wachstumschancen, Plänen und Zielen des Managements für zukünftige Vorhaben, einschließlich Worten wie "erwarten", "wenn", "glauben", "planen", "schätzen", "beabsichtigen", "können", "könnten", "sollten", "werden" und ähnliche Ausdrücke, sind zukunftsgerichtete Aussagen und mit Risiken verbunden, die außerhalb unserer Kontrolle liegen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Die X8 AG ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen infolge neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder anderer Umstände zu aktualisieren oder zu ändern (und übernimmt ausdrücklich keinerlei Verpflichtung, dies zu tun).