XBiotech liefert INSERM sein neues Medikament zur Verwendung als Kombinationstherapie für die Behandlung eines fortgeschrittenen kolorektalen Karzinoms

AUSTIN, Texas, May 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech (NASDAQ: XBIT) hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung getroffen hatte, sein neues Krebsmedikament XB20-01 an INSERM und dessen Federation of Digestive Oncology Group zu liefern. Hierbei handelt es sich um eine französische Organisation, die weltweit führende Innovationen für die Behandlung des kolorektalen Karzinoms unterstützt.

Das kolorektale Karzinom ist eine der häufigsten Formen von Krebs in Europa und den USA, mit fast 150.000 neuen Fällen und 53.000 erwarteten Todesfällen allein in den USA im Jahr 2021. Das aktuelle Chemotherapie-Regime besteht aus einer Kombination von Trifluridin/Tipiracil, d. h. Arzneimittel, die auf das Erbgut der Zellen abzielen, um Tumore abzutöten. Den Entzündungen und der Toxizität der Chemotherapie stehen jedoch lediglich moderate Ansprechraten und suboptimale Patientenergebnisse gegenüber. Daher besteht für diese Gruppe von Patienten mit kolorektalem Karzinom ein erheblicher ungedeckter medizinischer Bedarf. XB20-01, der neue Arzneimittelkandidat von XBiotech, zielt auf einen Entzündungsprozess ab, der potenziell am Wachstum und der Ausbreitung des kolorektalen Karzinoms beteiligt ist. Zudem könnte das neue Arzneimittel auch Entzündungen durch Chemotherapie blockieren, was Nebenwirkungen potenziell reduzieren und die Behandlungswirkung der Chemotherapie verbessern kann.

Vorsitzender und leitender Prüfarzt der multizentrischen klinischen Studie ist Dr. François Ghiringhelli M.D. PH.D, Leiter von INSERM, und Professor für Onkologie am Genetic and Immunotherapy Medical Institute der University of Burgundy. Dr. Ghiringhelli, ein weltweit führender Forscher im Bereich des kolorektalen Karzinoms, hat in das Studiendesign eine innovative Zwischenanalyse zur Bewertung einer Verbesserung des Gesamtüberlebens eingebaut. Wenn bei den Patienten, die XB20-01 erhalten, im Vergleich zur mit Placebo behandelten Gruppe eine vorab festgelegte Verbesserung des Überlebens festgestellt wird, wird die randomisierte Studie auf eine Phase III mit dem Gesamtüberleben als primärem Endpunkt erweitert.

Professor Ghiringhelli, ebenfalls Direktor des renommierten INSERM-Zentrums und Leiter einer Abteilung mit Spezialisierung auf "Krebs und adaptive Immunreaktionen": "Dies ist eine sehr spannende klinische Studie, die die Genehmigung des French National Cancer Institute erhalten hat, für eine sehr häufige und verheerende Krankheit. Derzeit liefern nur sehr wenige Arzneimittel vielversprechende Ergebnisse für diese Patienten. Im Falle eines Erfolgs könnte diese Therapie unsere Herangehensweise komplett verändern."

John Simard, CEO von XBiotech: "Wir freuen uns, dass wir unseren neuen Arzneimittelkandidaten INSERM bereitstellen können, das weltweit den Standard für die Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Förderung von Innovationen in der Medizin setzt. François hat ein brillantes Studiendesign entwickelt, das wir sehr gern unterstützen."

Zytotoxische Chemotherapeutika führen zu systemischer Toxizität, die allerdings im Hinblick auf die potenzielle gegen den Tumor gerichtete Wirkung hingenommen wird. Die Toxizität ist von akuter klinischer Bedeutung. Zudem können die durch Zytostatika hervorgerufenen Entzündungsreaktionen auch noch tiefgreifendere Auswirkungen haben, indem sie möglicherweise das Tumorwachstum fördern und die Wirksamkeit und Langlebigkeit der Therapie selbst beeinträchtigen. Zytostatika regulieren Entzündungswege hoch, einschließlich der Aktivierung von Leukozyten, vaskulärem Endothel und Stromazellen der Mikroumgebung des Tumors. Man geht davon aus, dass IL-1a eine Schlüsselrolle bei den tumor- und behandlungsbedingten Entzündungswegen spielt.

Das neue Arzneimittel von XBiotech, XB20-01, ist ein natürlich vorkommender Antikörper, der IL-1a wirksam neutralisiert und somit ein sicherer und vielversprechender Ansatz für die Entzündungshemmung bei fortgeschrittenen Malignitäten und Chemotherapie ist. Wenn IL-1a nicht kontrolliert wird, kann dies die folgenden Konsequenzen haben: IL-1a kann die Angiogenese stimulieren und dadurch die Blut- und Nährstoffversorgung des Tumors verbessern; IL-1a ruft womöglich zudem eine unerwünschte Rekrutierung von Leukozyten (beispielsweise myeloische Suppressorzellen) im Tumor hervor, die die Fähigkeit des körpereigenen Immunsystems zur Bekämpfung des Tumors beeinträchtigen können; auf systemischer Ebene kann IL-1a metabolische Dysfunktion vermitteln sowie Müdigkeit, Anorexie und Angstzustände bei Krebspatienten verursachen. Somit ist IL-1a ein einzigartiges Ziel für die Behandlung paraneoplastischer Entzündungen. Die neue Arzneimitteltherapie von XBiotech kann womöglich für die Behandlung einer Vielzahl von Krebsarten verwendet werden.

Über True Human - therapeutische Antikörper

Die True Human-Antikörper von XBiotech werden ohne weitere Modifikation von Personen entnommen, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen. Im Rahmen von Forschung und klinischen Programmen in verschiedenen Krankheitsbereichen haben die True Human-Antikörper von XBiotech das Potenzial, die natürliche Immunität des Körpers nutzbar zu machen, um Krankheiten sicherer, wirksamer und verträglicher zu bekämpfen.

Über XBiotech

XBiotech ist ein vollständig integriertes globales Biowissenschaftsunternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Kommerzialisierung therapeutischer Antikörper auf der Grundlage seiner proprietären Technologie True Human verschrieben hat. XBiotech entwickelt derzeit eine robuste Pipeline von Antikörpertherapien, die die Versorgungstandards in der Onkologie sowie bei entzündlichen und infektiösen Krankheiten neu definieren. XBiotech mit Hauptsitz in Austin, Texas, ist außerdem führend bei der Entwicklung innovativer biotechnologischer Herstellungsverfahren, mit denen dringend benötigte neue Therapien für Patienten weltweit schneller, kostengünstiger und flexibler entwickelt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xbiotech.com.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu den Überzeugungen und Erwartungen des Managements, die erhebliche Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Begriffen wie "darf", "wird", "sollte", "würde", "könnte", "erwartet", "plant", "erwägt", "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "hat vor", "beabsichtigt" oder "fortsetzt" oder den negativen Pendants dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen erkennen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bei der Vorhersage zukünftiger Ergebnisse und Bedingungen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten sind im Abschnitt "Risikofaktoren" einiger unserer bei der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Die tatsächlichen Ergebnisse von Operationen, die Finanzlage und die Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der wir tätig sind, können wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur für den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

