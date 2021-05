An der Wall Street deuten sich am Dienstag Verluste in der Eröffnungsphase an. Der Future auf den Dow Jones büßt 140 Punkte ein, nachdem der Weltleitindex am Vortag noch um mehr als 200 Punkte im Wert gestiegen war. Der marktbreite Standard & Poor's 500 und der Nasdaq Composite tendieren ebenfalls etwas leichter. Im Fokus der Anleger stehen heute somit einmal mehr Quartalszahlen verschiedener Unternehmen, darunter Ballard Power und Pfizer. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

