Danke, Mama! Geschenke zum Muttertag

Am 9. Mai ist Muttertag. Mal wieder ein Anlass, um allen Müttern Danke zu sagen. An diesem Ehrentag der Mütter, der schon seit 1923 immer am zweiten Sonntag im Mai gefeiert wird, werden alle Mütter weltweit geehrt - mit kleinen Geschenken und netten Gesten. Während Kinder gerne basteln und malen was das Zeug hält, greifen Erwachsene gerne auf gekaufte Präsente zurück. Zu den klassischen Muttertags-Geschenken gehören Schokolade und Pralinen, dekorative Blumensträuße, liebevoll ausgesuchter Schmuck und Beauty-Geschenke. Wir haben ein paar Geschenk-Tipps gesammelt.

Blumen-Küsschen

Es ist immer eine gute Idee, zum Muttertag Blumen zu schenken. Warum nicht einmal in Form von Mininelken statt Rosen oder Tulpen? Die kleinen zweifarbigen Blüten von Mininelken in Rosa und Pink erinnern an viele kleine Küsschen, die man gerne sofort verschenken möchte. Die "Pink Kisses" sind gleichzeitig eine stilvolle Dekoration und eine langlebige Bepflanzung. Die Blüten durchlaufen verschiedene Farbschattierungen bis zu einem zartrosa Farbton. Da die Pflanze winterhart ist, kann sie bereits vor den Eisheiligen ausgepflanzt oder im Topf auf den Balkon gestellt werden.

Bildquelle: Pink-Kisses

Schmuck ganz persönlich

Schenken Sie doch einmal personalisierten Schmuck. Es gibt kaum ein persönlicheres und individuelleres Geschenk zum Muttertag. Egal ob als Anhänger, Armband, Kette oder Ring - ein Schmuckstück ist etwas für die Ewigkeit. Es gibt sicherlich keine Mutter, die sich nicht über einen persönlichen Buchstabenanhänger, über eine Namenskette oder einen Anhänger mit spezieller Gravur ihrer Liebsten freuen wird.

