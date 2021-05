DGAP-News: Sweet Earth / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Sweet Earth: Sweet Earth erwirbt Rechte für Marke Pure America Hemp und schließt eine Herstellungsvereinbarung mit Pure Products LLC



04.05.2021 / 15:58

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Sweet Earth erwirbt Rechte für Marke Pure America Hemp und schließt eine Herstellungsvereinbarung mit Pure Products LLC



(CSE: SE) VANCOUVER, B.C. 4. Mai 2021 - Sweet Earth Holdings Corp. (CSE: SE) (FSE: 1KZ1) (OTCQB: SEHCF) ("Sweet Earth", das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen eine verbindliche endgültige Vereinbarung (die " Vereinbarung ") mit Pure Products LLC ("Pure Products") über die Vermarktung, Herstellung und den Verkauf von Hanfzigaretten mit Cannabidiol ("CBD") abgeschlossen hat. Das Unternehmen hatte zuvor angekündigt, dass diese Zigaretten unter seinem zu 100 % unternehmenseigenen Markennamen "Sweet Earth Smooth1" vermarktet werden. Nach der Ankündigung übertraf die Nachfrage nach Sweet Earth Smooth-Zigaretten die erwartete Nachfrage erheblich und das Unternehmen führte anschließend Verbesserungen an seinem Online-Shopping-Portal www.sweetearthsmooth.com durch, um Bestellungen anzunehmen. Die Zigaretten bestehen zu 100 % aus in den USA natürlich angebauten Hanfblüten, reich an nicht berauschenden Cannabinoiden wie CBD und Cannabigerol ("CBG") sowie völlig frei von Tabak, Nikotin oder Zusatzstoffen sind. Das Unternehmen arbeitete eng mit Pure Products zusammen, um Sweet Earths CBD-Zigaretten mit Original- und Mentholgeschmack zu entwickeln. Sweet Earth und Pure Products (zusammen die "Partner") wurden sich bewusst, dass Sweet Earth eine überlegene Marketingplattform und Online-Präsenz unterhält, während Pure Products ein Pionier für Hanfzigaretten und ein führender US-amerikanischer Hersteller hochwertiger CBD-Zigaretten ist. Während der Zusammenarbeit kamen die Partner zu dem Schluss, dass es im Interesse beider Parteien wäre, eine Vereinbarung zu avancieren. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Sweet Earth die Rechte zum Verkauf und Vertrieb von Pure Products' Eigenmarke, Pure America Hemp, erwerben, die ebenfalls online verkauft wird und die gleichen Eigenschaften und die gleiche Qualität wie Sweet Earths Marke aufweist. Umgekehrt ist Pure Products ein Pionier bei der Herstellung von CBD-Hanfzigaretten mit der Kapazität, die gestiegene Nachfrage zu decken. Sowohl Sweet Earth als auch Pure Products heben die Forschung hervor. Sweet Earth konzentriert sich auf die Wirksamkeit der Bioverfügbarkeit, während sich Pure Products auf die Effizienz der Herstellung konzentriert. Pure Products wird der exklusive Hersteller von Sweet Earths' CBD-Hanfzigaretten werden. Sweet Earth hat Warenbestand von Pure America Hemp gekauft und wird beide Marken, Sweet Earth Smooth und Pure America Hemp, auf ihrem Portal verkaufen. Folgende Signaturprodukte werden weiterhin angeboten: 1. Original: Angenehmer Geschmack der Hanfzigarette ohne infundierten Geschmack. 2. Menthol: Menthol wird in den Filter eingedrückt und kann durch leichtes Drücken des Filters freigesetzt werden. 3. Lemon Haze: Die Zigaretten aus der Lemon Haze-Blüte haben ein ausgeprägtes Zitronen- und Zitrusfruchtaroma und werden aus der Hanfsorte Lemon Haze hergestellt. 4. Gewürznelke: Mit schmackhaften echten Gewürznelken infundiert, die den Geschmack von authentischem indischem Chai verleihen. Chris Cooper, CFO von Sweet Earth, kommentierte: "Die Partnerschaft mit Pure Products ist eine natürliche Allianz zweier Branchenführer. Wir werden die Rolle der Markenbildung, des Marketings und des Vertriebs übernehmen, während unser Partner die Herstellung und Qualitätskontrolle übernimmt. Die Partner werden auch an der Schaffung neuer geschützter Aromen und der Wirksamkeit der Bioverfügbarkeit arbeiten." Steve Ross, CEO und Gründungspartner von Pure Products, kommentierte: "Wir haben uns aufgrund der führenden Marketingfähigkeiten für eine Partnerschaft mit Sweet Earth entschieden. Die amerikanische Tabakindustrie ist ein 50,9 Mrd.-Dollar-Sektor, der unter dem Druck durch nikotinfreie CBD-Zigaretten steht. Da wir unser Unternehmen mit einem zukünftigen Marktführer in Einklang bringen wollten, haben wir uns für Sweet Earth entschieden." Über Sweet Earth

Unternehmens-Website: https://sweetearthcbdcorp.com Sweet Earth ist ein vertikal integrierter "Farm-to-Shelf"-Hanferzeuger (von der Farm bis ins Ladenregal) mit einer Farm in Applegate, Oregon, der eine vollständige Palette von Hanf- und CBD-Produkten für den US-amerikanischen und globalen Markt führt. Sweet Earths Produkte kombinieren CBD mit pflanzlichen und biologischen Inhaltsstoffen, die alle aufgrund ihrer vorteilhaften Eigenschaften ausgewählt wurden, um zu beruhigen, zu verjüngen und Entzündungen zu reduzieren. Neben hochwertigen Endprodukten ist Sweet Earth stolz auf Nachhaltigkeit, indem der Einsatz von Kunststoffen sowohl in der Produktion als auch in der Verpackung minimiert wird. Sweet Earths hausinternes Genetik-Team hat an seiner eigenen geschützten Hanfsorte gearbeitet. Sweet Earth unterhält ein Portfolio von Haut- und Körperpflegeprodukten, die Gesichtsprodukte, Pflegeprodukte für Männer, Spa-, Hanf- und Muskelprodukte umfassen, die auf ihre Website https://sweetearthskincare.com verkauft werden. Sweet Earth betreibt auch ein geschütztes Online-Shopping-Portal für anspruchsvolle Haustierhalter, in dem Leckerlies für Haustiere angeboten werden, die aus hochwertigen Zutaten bestehen, die weiter mit CBD und Vitamin E angereichert sind. Die Leckerlies werden auf ihrer Website verkauft: https://www.sweetearthpets.com. Sweet Earth hat eine CBD-Produktlinie entwickelt. Die Zigaretten dieser Produktlinie bestehen zu 100 % aus in den USA natürlich angebauter Hanfblüten, die reich an nicht berauschenden Cannabinoiden wie CBD und Cannabigerol ("CBG") sind. Die Zigaretten sind völlig frei von Tabak, Nikotin oder Zusatzstoffen. Die Zigaretten sind auch reich an Terpenen wie Pinen, Limonen und Myrcen und werden auf dem Online-Portal https://www.sweetearthsmooth.com verkauft. Im Auftrag des Board of Directors "Peter Espig" Für weitere Informationen : Peter Espig / CEO und Director

Tel.: (778) 385-1213

E-mail: info@sweetearthcbd.com Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

04.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de