Generalversammlung Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG:

Alle Anträge genehmigt

Medienmitteilung Generalversammlung 2021 | 04.05.2021

Kilchberg, 4. Mai 2021 - Die Aktionärinnen und Aktionäre der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG haben an der 123. Ordentlichen Generalversammlung sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2020 beträgt brutto CHF 1100.- pro Namenaktie respektive brutto CHF 110.- pro Partizipationsschein. Die Generalversammlung bestätigte zudem die Wiederwahl des Präsidenten und aller bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats sowie des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen und Unsicherheiten wurde die Generalversammlung 2021 wie im Jahr zuvor ohne physische Präsenz von Aktionärinnen und Aktionären durchgeführt. Stimmrechte konnten ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden. Durch die Traktanden führte Ernst Tanner, Exekutiver Verwaltungsratspräsident von Lindt & Sprüngli.

Die Aktionärinnen und Aktionäre bestätigten die Wiederwahl des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats sowie des Vergütungsausschusses. Ernst Tanner sagt: «Im Namen des gesamten Verwaltungsrats danke ich unseren Aktionärinnen und Aktionären herzlich. Das grosse Vertrauen in unsere Firma schätzen wir in diesen aussergewöhnlichen Zeiten besonders».

Die Generalversammlung hat der weiterhin attraktiven Ausschüttungspolitik zugestimmt. Dies resultiert in einer Ausschüttung pro Namenaktie von brutto CHF 1100.- respektive pro Partizipationsschein von brutto CHF 110.-. Die Auszahlung erfolgt ab 10. Mai 2021. Zudem wurden die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle und Herr Dr. Patrick Schleiffer, Rechtsanwalt von Lenz & Staehelin, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für das Geschäftsjahr 2021 respektive eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat 109'371 Stimmen, was 91% des stimmberechtigten Kapitals entspricht.

Weitere Informationen wie das Beschluss-Protokoll mit den Abstimmungsresultaten finden Sie unter folgendem Link: https://www.lindt-spruengli.com/investors/annual-general-meeting

Nächste Veröffentlichung: Halbjahreszahlen 2021 am Dienstag, 27. Juli 2021, 7:00 Uhr.

Media Contact | +41 44 716 22 33 | media@lindt.com

Investors Contact | +41 44 716 25 37 | investors@lindt.com

Über Lindt & Sprüngli

Seit über 175 Jahren verzaubert Lindt & Sprüngli die Welt mit Schokolade. Das Schweizer Traditionsunternehmen mit Wurzeln in Zürich ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute an 11 eigenen Produktionsstandorten in Europa und den USA hergestellt. Diese werden von 29 Tochtergesellschaften und Niederlassungen, in rund 500 eigenen Geschäften sowie über ein Netzwerk von über 100 unabhängigen Distributoren rund um den Globus vertrieben. Mit über 13'500 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2020 einen Umsatz von CHF 4,02 Mrd.

