Unter dem Namen "Arrival Car" entwickelt Arrival, der britische Spezialist für elektrische Vans und Busse, jetzt ein E-Taxi gezielt für die Bedürfnisse der britischen Uber-Fahrer. In Kooperation mit der britischen Niederlassung des Fahrdienstleisters Uber soll ein elektrisches Taxi entstehen, das gezielt das Anforderungsprofil an ein Fahrzeug deckt, das weit mehr Kilometer fährt als ein Pkw. Der britische Van- und Bus-Spezialist Arrival schien Uber dabei am ehesten mit der erforderlichen Expertise ausgestattet zu sein. Herausforderung auf vielen Ebenen: Das perfekte ...

