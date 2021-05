Germering (ots) - Auf der Bildungsmesse didacta, die vom 10. bis 12. Mai online stattfindet, ist in diesem Jahr erstmals die gemeinnützige Stiftung Digitale Bildung vertreten. Die 2019 gegründete Stiftung hat sich das Ziel gesetzt, mit der nach aktueller Didaktik und neurowissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelten Lernsoftware BRAINIX den Lernerfolg an den Schulen in Deutschland deutlich zu steigern. Auf dem Online-Event steht neben dem Team für Marketing und Partnerbeziehungen auch Stiftungsvorstand Jürgen Biffar für Gespräche zur Verfügung.Seit ihrer Gründung im November 2019 ist die Stiftung Digitale Bildung stark gewachsen und expandiert kontinuierlich weiter. In der Stiftung entwickeln heute über 50 Expertinnen und Experten aus Didaktik-Wissenschaft, Schule und Softwareentwicklung inklusive User Experience (UX) eine Lernsoftware, die sich auf die aktuellen Erkenntnisse der Didaktik und Hirnforschung gründet. Die Software mit dem Namen BRAINIX nutzt die multisensorischen Interaktionsmöglichkeiten digitaler Endgeräte, um die für modernen Unterricht wesentlichen didaktischen Prinzipien umzusetzen: Differenzierung, implizites Lernen und Gamification. Dabei erfüllen die Lernprogramme alle Anforderungen der geltenden Lehrpläne und unterstützen das hybride Lernen mit verschiedenen Unterrichtsmodellen. Sie lassen sich in traditionellem Unterricht, in temporär geteilten Klassen, in der Ganztagsbetreuung und beim Online-Lernen zu Hause einsetzen.Auf der didacta 2021 lädt die Stiftung Interessierte aus Schule, Universität und Verwaltung zum Gespräch über die Software und die dahinterstehenden Konzepte ein. Nutzen Sie die Gelegenheit, um beim Online-Event der Bildungsbranche (der Besuch ist kostenlos (https://www.messeticketservice.de/shop/de/messe-karten.php?&m=1339&_ga=2.147745407.914233147.1620031647-100779589.1619714297)) eine innovative Lernsoftware kennenzulernen und mit den Verantwortlichen der Stiftung Kontakt aufzunehmen. Journalisten können sich zur Terminvereinbarung an friedrich.kooopmann@digi-edu.org wenden.Weitere Info zur Stiftung Digitale Bildung und zu BRAINIX: https://www.digi-edu.org/brainixPressekontakt:Friedrich KoopmannStiftung Digitale BildungBirkenweg 34b82110 GermeringTel.: 0172 / 3248423E-Mail: friedrich.koopmann@digi-edu.orgOriginal-Content von: Stiftung Digitale Bildung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150662/4906694