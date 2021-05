Wien (www.fondscheck.de) - Die Liechtensteiner Asset-Management-Boutique Incrementum hat den Incrementum Crypto Gold Fund (ISIN LI1100044299/ WKN A2QPXT) aufgelegt, so die Experten von "e-fundresearch.com".Der täglich liquide UCITS-Fonds ergänze die Incrementum Fondspalette im Bereich Gold & Krypto Investments. Der Zielfonds investiere in Gold, Silber, ausgewählte Minenaktien sowie Kryptowährungen und sammele zur Renditesteigerung noch Optionsprämien ein und sei in Österreich und Deutschland zum Vertrieb zugelassen. ...

