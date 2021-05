Wien (www.fondscheck.de) - Christel Rendu de Lint ist seit 3. Mai 2021 Deputy Head of Investments bei Vontobel, so die Experten von "FONDS professionell".In ihrer neuen Rolle übernehme sie die Leitung der Sustainable Equity Boutique und der WM Investment & Thematics Boutique. Darüber hinaus werde Rendu de Lint das Investment Services sowie das Risk & Performance Team mit den Team Heads Gary Thompson beziehungsweise Sri Moorthy führen. Rendu de Lint werde auch Mitglied des Global Executive Board von Vontobel und berichte an Zeno Staub, CEO und Leiter Investments. Über diese Personalie informiere Vontobel per Aussendung. ...

