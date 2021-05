Wien (www.fondscheck.de) - Der Hamburger Vermögensverwalter Aramea Asset Management hat mit Felix Herrmann einen neuen Chefvolkswirten ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Er folge auf Thomas Pergande, der sich in den Ruhestand zurückgezogen habe. Herrmann komme von BlackRock, wo er bereits mit dem Vertriebsmanager Stephan Lipfert zusammen gearbeitet habe. Lipfert sei seinerseits 2019 von BlackRock zu Aramea AM gewechselt und sei seit Anfang 2020 Chef der Punica Invest, einer gemeinsamen Vertriebsorganisation von Aramea und HANSAINVEST. ...

