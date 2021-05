In Norwegen wurden im April 7.229 neue Elektro-Pkw zugelassen. Der Marktanteil der E-Autos an allen Pkw-Neuzulassungen des Monats lag bei 54,9 Prozent. Hinzu kamen 3.316 neue Plug-in-Hybride. Das erfolgreichste Modell Norwegens war im April über alle Antriebsarten hinweg der VW ID.4 mit 1.824 Neuzulassungen. Im Vergleich zum April 2020 (3.671 Neuzulassungen) waren die 7.229 E-Pkw ein Plus von 96,9 ...

