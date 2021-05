Haemato kündigt die Ausschüttung einer Dividende an. Stimmt die Hauptversammlung am 13.07.2021 dem Vorschlag zu, werden 1,00 Euro Dividende je Haemato Aktie für das Geschäftsjahr 2020 an die Anteilseigner ausgeschüttet. Der Aufsichtsrat habe in ...

