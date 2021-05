Draußen weht ein starker Frühjahrs-Sturm, an der Börse ziehen auch etwas dunklere Wolken auf. Vor allem in einigen Hype-Sektoren geht es recht kräftig zur Sache. So stehen Wasserstoffaktien nach schwachen Zahlen von Ballard Power und Nel Asa unter Druck. Doch auch gute Zahlen und gar Prognose-Anhebungen reichen derzeit nicht mehr, die Kurse weiter anzutreiben. Das zeigen Infineon und Vonovia. Doch es gibt auch nach wie vor Gewinneraktien - wie z.B. Biontech oder Pfizer. Derweil überlegt Ebay, ob man künftig auch den Bitcoin und andere Kryptowährungen als Zahlungsmittel akzeptieren wird. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.