Unterkulm (ots) - Die Neuaufstellung der Franke Water Systems ist vollzogen. Nach der formellen Genehmigung der Wettbewerbsbehörden sind die Unternehmensbereiche KWC Gruppe und WSC Gruppe an durch Equistone Partners Europe beratene Fonds und die Co-Investoren übergegangen. Die Führungscrew um CEO und Verwaltungsrat Thorsten Klapproth steht ab Anfang Mai bereit, um das solide Fundament beider Einheiten weiter auszubauen und mit Fokus auf Innovation und Kundennähe international profitables Wachstum zu erzielen. Frank Schnatz (Co-CEO), Patrick Truttmann (CFO), Florian Lehmann (CSO) und Veronique Giralt (COO) bilden die neu aufgestellte Führungsebene."Der Grundstein ist gelegt: Wir starten mit der starken Schweizer Traditionsmarke KWC und der WSC Gruppe mit vielversprechender Zukunftsprognose. Ein erfahrenes Management-Team mit nachgewiesener Erfolgsbilanz und hoher Branchenaffinität wird zusammen mit allen Mitarbeitern die gesunde Geschäftsentwicklung forcieren. Unser gemeinsames Ziel ist es, die ausgezeichnete Marktposition auszubauen und das Potential für profitables Wachstum auszuschöpfen", so CEO Thorsten Klapproth.Produktinnovationen, Kundennähe, Internationalisierung und Markenpositionierung sind neben Nachhaltigkeit und unverwechselbarem Design die Eck-Pfeiler bei der Weiterentwicklung des Schweizer Herstellers von Küchen- und Sanitärarmaturen. Die Gruppe verfügt über Produktionsstandorte in Europa, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Asien und erzielte im Jahr 2020 mit rund 900 Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von mehr als 192 Millionen Franken.Auch der neue Verwaltungsrat ist bereits besetzt und wird dem Team ab sofort mit fachlicher Expertise zur Seite stehen. Neben Hansgeorg Derks und Thorsten Klapproth startet das Gremium mit Stefan Maser, David Zahnd und Roman Emanuel Hegglin von Equistone Partners Europe.Über die Water Systems GruppeDie Water Systems Gruppe setzt sich zusammen aus den Geschäftseinheiten Water Systems Commercial Group (WSC) und der KWC Group. Rund 900 Mitarbeiter sind in der Gruppe beschäftigt. Der weltweite Jahresumsatz wird für 2020 mit rund 192 Millionen Schweizer Franken ausgewiesen. Produktionsstätten sind in der Schweiz, der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Arabischen Emiraten und China.www.franke.comwww.kwc.com