GSmedia, die nächste Innovation der GSB Gold Standard Group

HAMBURG, Deutschland, May 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die G999-Blockchain-Technologie ist ein spam- und hackerfreier E-Mail-Service und ein System für Sprach- und Chatnachrichten, das den Umweltvorschriften entspricht und die heute so wichtige Möglichkeit bietet, personenbezogene Daten in einem absolut sicheren und risikofreien Raum zu verwalten - abseits des Mainstream-Webs durch ein dezentrales Rechenzentrum, das die Privatsphäre schützt. Dieses innovative Produkt wurde vom GSB Blockchain Power Haus in Hamburg entwickelt.



Vor diesem Hintergrund wurde Josip Heit, ein erfolgreicher Business Manager und Blockchain-Pionier sowie Vorstand von GSB Gold Standard Corporate, von der Deutschen Tageszeitung, Ressort Technik, zum Thema Blockchain interviewt.

Ausschnitt aus dem Interview:

Frage: Herr Heit, sind die Blockchain oder Ihre G999-Blockchain-Technologiehttps://g999main.netnur etwas für den professionellen Geschäftsbereich oder können auch private Nutzer von der Blockchain profitieren?

Antwort Josip Heit: "Nun, nach einer Studie von Deloitte, die mir vorliegt [Deloitte ist ein internationales Unternehmen aus der Wirtschaftsbranche, das Dienstleistungen im Bereich Wirtschaftsprüfung erbringt, Anmerkung der Redaktion], spielen aktuell in erster Linie große Unternehmen eine führende Rolle bei der Implementierung von Blockchain-Technologien. Ich bin jedoch der Meinung, dass bald auch mittelständische Unternehmen am Erfolg der Technologie partizipieren können und hier insbesondere die privaten Nutzer von der Blockchain profitieren werden." "

Eine PDF-Datei mit dem vollständigen Interview finden Sie hier: https://ml.globenewswire.com/Resource/Download/a3dbe5ea-c5e9-411f-a4a3-4e7722098013

Deutsch:

https://www.DeutscheTageszeitung.de/wirtschaft/122111-josip-heit-gstelecom-g999-und-gsmedia-oder-die-fragen-nach-dem-potenzial-der-blockchain-f%C3%BCr-den-privatanwender.html

Englisch:

https://www.DeutscheTageszeitung.de/wirtschaft/122112-josip-heit-gstelecom-g999-and-gsmedia-or-the-questions-about-the-potential-of-blockchain-for-private-users.html

Aktuelle Produkte wie die GStelecom App für Apple und Android können Sie hier herunterladen:

Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=block.chain.chat

Apple Store: https://apps.apple.com/tt/app/gstelecom-by-g999-blockchain/id1547577247

SCHLAGWORTE:

Josip Heit, GStelecom, GSmedia, G999, Josip Heit Chairman, Deutsche Tageszeitung, Blockchain, GSB Gold Standard Corporate, GSB Group, Alexandru Cocindau, Bitco World, G999-Blockchain-Technology, Blockchain, GStelecom Android, GStelecom Apple, GStelecom App

Rechtlich verantwortlich für diese Pressemitteilung:

GSB Gold Standard Banking Corporation AG

Grosse Bleichen 35

D-20354 Hamburg

Handelsregister-Nummer beim Amtsgericht Hamburg: HRB 161409

Bundesrepublik Deutschland

Pressestelle:

Frau Berger

Telefon: +49 40 376 69 19-0

Fax: +49 40 376 69 89-3

E-Mail: Media@GSB.gold

Webseite:https://www.gsb.gold

Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9c52e298-5775-414c-af8a-a3ad760c4f33